Лидер Туркмении поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Сердар Бердымухамедов пожелал коллеге добиться больших успехов в государственной деятельности

АШХАБАД, 29 мая. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы государства. Об этом сообщила в понедельник официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

По ее информации, в послании от имени туркменского народа содержатся "поздравления в этот исторический для турецкого народа день с политической победой - переизбранием на демократической основе на пост президента Турции", а также пожелания в будущем добиться больших успехов в государственной деятельности.

Кроме того, Эрдогана в ходе телефонного разговора поздравил председатель Халк маслахаты (Народный совет, высший представительный орган) Гурбангулы Бердымухамедов. Как отмечает газета, поблагодарив за поздравления и добрые слова, избранный турецкий президент подтвердил, что и впредь будут приниматься эффективные меры по всестороннему развитию традиционно дружественного взаимодействия с Туркменией, поддержке инициатив и усилий, направленных на обогащение межгосударственных отношений качественно новым содержанием.

Собеседники также дали высокую оценку туркмено-турецкому диалогу и обсудили приоритеты многосторонних связей. Они подтвердили приверженность своих государств расширению политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений.

Высший избирательный совет (ЦИК) Турции признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана во втором туре президентских выборов. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получает 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,86%.