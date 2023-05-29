Токио, Вашингтон и Сеул обсудят предстоящий запуск разведывательного спутника КНДР

В переговорах от Японии будет участвовать директор департамента Азии и Океании МИД Такэхиро Фунакоси

ТОКИО, 29 мая. /ТАСС/. Представители Японии, США и Республики Корея договорились провести совещание на тему запуска ракетного спутника, который намерена осуществить КНДР. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском МИД.

По его данным, в переговорах от Японии примет участие директор департамента Азии и Океании МИД Такэхиро Фунакоси.

Ранее в понедельник Береговая охрана Японии проинформировала, что КНДР намерена запустить первый в истории страны разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня. Уведомление было получено со стороны Пхеньяна. В связи с этим в японском Минобороны заявили, что примут меры по уничтожению баллистической ракеты КНДР со спутником, а также обломков от нее в случае угрозы падения на территорию Японии. При этом японский кабмин призвал Пхеньян отказаться от проведения запуска.

19 апреля агентство ЦТАК сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился начать подготовку к запуску первого разведывательного спутника, который должен повысить возможности Пхеньяна по сбору данных. Неделей ранее КНДР, как она утверждала, впервые произвела запуск новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18".

Использование твердого топлива, по сравнению с жидкостными двигателями, которыми оснащены имеющиеся у Пхеньяна межконтинентальные ракеты, позволяет значительно сократить время подготовки к запуску и хранить ракеты в готовом к применению состоянии, что позволяет использовать их в качестве средства нанесения ответного удара на большую дальность. Пхеньян также намерен использовать твердотопливные двигатели в своей космической программе.

Япония в связи с запуском северокорейского спутника разместила на отдаленных японских островах Ёнагуни, Исигаки и Мияко комплексы Patriot PAC-3.