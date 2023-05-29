Япония надеется укрепить сотрудничество с Турцией по Украине после переизбрания Эрдогана

В Токио также намерены развивать двусторонние отношения с Анкарой

ТОКИО, 29 мая. /ТАСС/. Правительство Японии после переизбрания Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента рассчитывает на укрепление отношений с Турцией и усиление взаимодействия по нескольким вопросам, включая ситуацию вокруг Украины. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Правительство Японии поздравляет господина Эрдогана с переизбранием. Мы намерены продолжать работу по дальнейшему развитию двусторонних отношений с Турцией. Также рассчитываем на укрепление взаимодействия по ситуации на Украине и в целях укрепления мира и стабильности в регионе", - сказал он.

Высший избирательный совет Турции признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана во втором туре президентских выборов. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получает 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,86%.