29 мая, 03:14

Япония надеется укрепить сотрудничество с Турцией по Украине после переизбрания Эрдогана

В Токио также намерены развивать двусторонние отношения с Анкарой

ТОКИО, 29 мая. /ТАСС/. Правительство Японии после переизбрания Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента рассчитывает на укрепление отношений с Турцией и усиление взаимодействия по нескольким вопросам, включая ситуацию вокруг Украины. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

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"Правительство Японии поздравляет господина Эрдогана с переизбранием. Мы намерены продолжать работу по дальнейшему развитию двусторонних отношений с Турцией. Также рассчитываем на укрепление взаимодействия по ситуации на Украине и в целях укрепления мира и стабильности в регионе", - сказал он.

Высший избирательный совет Турции признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана во втором туре президентских выборов. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получает 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,86%. 

Теги:
ЯпонияУкраинаТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция на УкраинеВыборы президента Турции
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