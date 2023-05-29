29 мая, 03:08

Президент Венесуэлы прибыл в Бразилию с официальным визитом

Во время визита планируется рассмотреть вопросы восстановления политических и экономических отношений между странами

КАРАКАС, 29 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в воскресенье с официальным визитом в Бразилию. 30 мая он также примет участие в саммите южноамериканских государств, созываемом по инициативе бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сообщила пресс-служба главы Боливарианской Республики.

В аэропорту Мадуро и его супругу Силию Флорес встречали секретарь по делам Латинской Америки и Карибского бассейна МИД Бразилии Жизела Падован и посол Венесуэлы в Бразилии Мануэль Вадель.

В ходе визита планируется рассмотреть вопросы восстановления политических и экономических отношений между двумя странами, прерванных во время президентства Жаира Болсонару, который признал временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо. 

Теги:
Мадуро, НиколасБразилияВенесуэлаЛула да Силва, Луис Инасиу
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