Премьер Японии надеется на прогресс в вопросе проведения встречи с Ким Чен Ыном

Фумио Кисида напомнил, что неоднократно заявлял о желании лично встретиться с лидером КНДР без предварительных условий для решения проблемы похищенных японских граждан

ТОКИО, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном и рассчитывает на продвижение в этом вопросе.

"Я рассчитываю на конкретное продвижение этого вопроса", - сказал он журналистам в понедельник. Кисида напомнил, что неоднократно говорил о своем желании лично встретиться с Ким Чен Ыном без предварительных условий для решения проблемы похищенных японских граждан. При этом японский премьер в ответ на уточняющий вопрос не стал раскрывать каких-либо деталей о контактах между Токио и Пхеньяном по теме.

Тема похищения японцев разведывательными службами КНДР - одна из самых болезненных в отношениях двух государств, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам отправлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

Заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Сан Гиль, комментируя вопрос саммита с Японией, заявил, что КНДР готова к проведению встречи на высшем уровне, если Токио перестанет "цепляться за прошлое" и не станет выдвигать обсуждение темы похищенных граждан в качестве условия для переговоров.