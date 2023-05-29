29 мая, 03:29

Филиппины, США и Япония впервые проведут совместные учения береговой охраны

Они пройдут в филиппинской акватории

ТОКИО, 29 мая. /ТАСС/. Сотрудники береговой охраны Филиппин, США и Японии с 1 по 7 июня впервые проведут совместные учения, они состоятся в филиппинской акватории.

"В ходе мероприятий будет отработан сценарий обмена информацией, обеспечения охраны правопорядка и проведения миссий по поиску и спасению, - подчеркивается в заявлении, опубликованном в понедельник в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Береговой охраны Филиппин. - Учения также направлены на улучшение сотрудничества Филиппин, США и Японии в соответствующей области".

В апреле состоялись крупнейшие ежегодные учения США и Филиппин Balikatan 2023/ В феврале Вашингтон и Манила также достигли договоренности о получении американскими военными доступа на четыре новые базы на территории Филиппин. 

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