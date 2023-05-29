Корабль ВМС Японии зашел в порт Южной Кореи под ранее не разрешенным военным флагом

Агентство Kyodo передает, что власти Южной Кореи не высказали возражений

ТОКИО, 29 мая. /ТАСС/. Ракетный эсминец ВМС Японии "Хамагири" прибыл в понедельник в порт Пусан под военно-морским флагом с изображением восходящего солнца, который Сеул с 2018 года просил не демонстрировать в водах страны как один из символов прежнего агрессивного милитаризма Токио. Однако в этот раз власти Южной Кореи не высказали возражений, сообщило информационное агентство Kyodo.

Администрация нынешнего президента страны Юн Сок Ёля, отмечает агентство, настроена на усиление оборонного сотрудничества с США и Японией и воспринимает демонстрацию флага как простое соблюдение процедур, принятых на международном уровне.

Эсминец "Хамагири" 31 мая примет участие в совместных военно-морских учениях в водах Южной Кореи вместе с кораблями этой страны, а также Австралии, Канады, Сингапура и США.

На государственном флаге Японии на белом фоне изображен красный солнечный диск. В военно-морском варианте от него к краям полотнища расходятся красные лучи. До капитуляции во Второй мировой войне это было флагом всех Императорских ВС Японии. Администрация прежнего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина воспринимала его как напоминание о прежних агрессивных действиях Токио и просила не поднимать в водах страны. В результате военно-морские контакты между Сеулом и Токио были на время приостановлены.