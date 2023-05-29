Гурбангулы Бердымухамедов планирует совершить визит в Иран

Даты визита не уточняются

АШХАБАД, 29 мая. /ТАСС/. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк маслахаты (Народный совет, высший представительный орган) Гурбангулы Бердымухамедов принял приглашение президента Ирана Эбрахима Раиси посетить исламскую республику.

Раиси пригласил Бердымухамедова в своем поздравительном послании по случаю Дня конституции и государственного флага Туркмении, отмечаемого 18 мая. Его текст приводит в понедельник официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

"Выражаю искреннюю признательность за поздравительное послание и приглашение посетить с визитом Исламскую Республику Иран. С огромной благодарностью принимаю ваше приглашение и убежден, что предстоящий визит станет важным шагом на пути укрепления дружбы и многопланового партнерства между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран", - написал в ответ Бердымухамедов. Текст его письма также опубликовало в понедельник издание.

Раиси выразил председателю Народного совета признательность за твердую позицию и волю, проявленную Туркменией во всестороннем наращивании сотрудничества между двумя странами в международном и двустороннем форматах. "В основном по транзиту, в водной и энергетической сферах, примером чего является недавнее повышение объемов транзита газа через Исламскую Республику Иран. С радостью ожидаю ваш предстоящий в ближайшем будущем визит в Исламскую Республику Иран, в ходе которого надеюсь обсудить на встрече в Тегеране различные векторы сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах", - написал иранский президент.

Бердымухамедов также отметил текущий высокий уровень открытости и взаимопонимания между Ашхабадом и Тегераном, близость позиций по ключевым вопросам международной повестки. "Подчеркивая интенсивное наращивание и содержательно новое наполнение туркмено-иранского диалога по всем приоритетным направлениям, я полностью разделяю ваше мнение о наличии больших возможностей для дальнейшего расширения и вывода на более высокий уровень нашего партнерства", - заключил он.

Даты визита Бердымухамедова в Иран не уточняются.