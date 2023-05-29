29 мая, 04:21
Выборы президента Турции

Премьер Индии выразил уверенность в развитии отношений Анкары и Нью-Дели

Нарендра Моди поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил в понедельник турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции и выразил уверенность в том, что отношения Нью-Дели и Анкары продолжат развиваться.

"Поздравления Тайипу Эрдогану с переизбранием на пост президента Турции. Я уверен, что наши двусторонние связи и сотрудничество по глобальным вопросам будут и впредь развиваться", - написал он на своей странице в Twitter.

Высший избирательный совет (ЦИК) Турции признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана во втором туре выборов. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получает 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,86%. 

Теги:
ИндияТурцияМоди, НарендраЭрдоган, Реджеп ТайипВыборы президента Турции
© Информационное агентство ТАСС
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