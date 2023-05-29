Токаев 2 июня примет участие в саммите Центральная Азия - ЕС в Киргизии

Саммит пройдет в городе Чолпон-Ата

АСТАНА, 29 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 2 июня планирует принять участие в саммите Центральная Азия - ЕС, который пройдет на территории Киргизии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

"2 июня Касым-Жомарт Токаев планирует участвовать во втором саммите Центральная Азия - Европейский союз, который состоится в городе Чолпон-Ата (Кыргызская Республика)", - говорится в сообщении.

Первая встреча глав государств Центральной Азии и председателя Европейского совета Шарля Мишеля состоялась в Астане 27 октября 2022 года. В ходе нее Токаев, в частности, призвал к укреплению взаимного доверия и духа сотрудничества "в сердце Евразии". Он также выразил убеждение, что торговля между странами должна иметь более сбалансированную структуру. При этом глава государства выразил убеждение, что потенциальной для сотрудничества могла бы стать сфера зеленой энергетики.

19 мая текущего года в Алма-Ате прошел второй экономический форум Центральная Азия - Европейский союз, на котором обсуждались вопросы углубления межрегионального сотрудничества и дальнейшие шаги по реализации взаимодействия между странами региона и ЕС в трех ключевых приоритетных областях: переход к зеленой экономике и цифровой трансформации, улучшение бизнес-среды в Центральной Азии, а также меры по расширению торговли и транспортной взаимосвязанности.