На Украине сообщили о пожаре в порту Одессы

Повреждена инфраструктура

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Пожар возник ночью в порту Одессы, повреждена инфраструктура. Об этом сообщила в понедельник официальный представитель оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк.

"В портовой инфраструктуре вспыхнул пожар, - цитирует ее издание "Украинская правда". - На этот раз пострадала портовая инфраструктура именно Одессы".

По словам Гуменюк, пожар ликвидирован.

Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Поступила информация о взрывах в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской и Хмельницкой областях. В Святошинском районе Киева возник пожар.