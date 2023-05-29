29 мая, 05:43

Южная Корея потребовала от КНДР отказаться от плана по запуску спутника

Сеул заявил, что "решительно отреагирует на провокации"

СЕУЛ, 29 мая. /ТАСС/. Правительство Республики Корея призвало КНДР отказаться от планов по запуску разведывательного спутника, пригрозив последствиями, поскольку это нарушит резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом в понедельник заявили в Министерстве иностранных дел Республики Корея.

"Сегодня Северная Корея объявила о так называемом плане по запуску спутника в период с 31 мая по 11 июня. Так называемый запуск спутника Северной Кореи представляет собой серьезное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, которые запрещают запуски с использованием технологий баллистических ракет, никакой предлог не может оправдать эту незаконную деятельность", - говорится в заявлении официального представителя ведомства.

"Наше правительство решительно предостерегает не совершать объявленных провокаций, угрожающих миру в регионе, призывает немедленно отказаться от плана незаконного пуска. Если Северная Корея пойдет на запуск, она заплатит соответствующую цену и испытает боль", - заявили в Сеуле. Южная Корея "решительно отреагирует на провокации" на основе тесного сотрудничества с США и Японией и взаимодействия с международным сообществом, добавили в министерстве.

В понедельник береговая охрана Японии сообщила, что КНДР намерена запустить первый в своей истории разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня. 

Теги:
КНДРРакетные запуски в КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
© Информационное агентство ТАСС
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