Экс-кандидат в президенты Турции Индже призвал оппозицию задуматься над ошибками

Лидер Партии отечества поздравил переизбранного на пост главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах

АНКАРА, 29 мая. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже призвал оппозицию задуматься о совершенных ею ошибках после победы Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре голосования.

"Желаю, чтобы президентские выборы, которые прошли, как и подобает [Турции], в спокойной обстановке, пошли на пользу нашей стране и нашему народу. Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана, переизбранного на пост президента, по предварительным данным, и желаю ему удачи в решении накопившихся проблем страны. В ближайшие дни я проведу подробную оценку результатов выборов. А пока я предлагаю оппозиции подумать о том, в чем мы ошиблись", - написал он 28 мая в Twitter.

11 мая лидер Партии отечества Индже заявил, что отказывается от дальнейшего участия в выборах. В качестве причины он назвал давление на него в форме различных провокаций, обвинений и дезинформации, не уточнив подробностей. Он обвинил власти страны в бездействии и нежелании защитить его репутацию. В тот же день прокуратура начала расследование данных о намеренной дезинформации в отношении Индже. По сообщениям телеканала TRT, были задержаны 13 подозреваемых, опубликовавших провокационные посты о кандидате в социальных сетях, выданы ордера на арест четырех человек, которые находятся за границей. По итогам состоявшегося 14 мая первого тура президентских выборов снявший свою кандидатуру Индже получил 0,43% голосов. ЦИК Турции подчитал отданные за него голоса действительными.

28 мая прошел второй тур президентских выборов, по его итогам Высший избирательный совет Турции признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана, получившего после обработки 99,43% бюллетеней 52,14% голосов избирателей, за кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу было отдано 47,86% голосов.