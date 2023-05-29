29 мая, 06:25

СНБ Южной Кореи провел срочное заседание в связи с планами КНДР по запуску спутника

Как сообщили в администрации южнокорейского лидера, управление национальной безопасности представило доклад президенту Юн Сок Ёлю

СЕУЛ, 29 мая. /ТАСС/. Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте Республики Корея провел срочное заседание в связи с планами КНДР по запуску своего первого разведывательного спутника. Об этом в понедельник сообщили в администрации южнокорейского лидера.

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"29 мая в связи с объявлением плана пуска баллистической ракеты большой дальности под предлогом запуска спутника управление национальной безопасности представило доклад президенту Юн Сок Ёлю. Глава управления Чо Тхэ Ён председательствовал на заседании постоянного комитета Совета национальной безопасности, был заслушан доклад Комитета начальников штабов [ВС Республики Корея] о ситуации, обсуждены ответные меры", - говорится в сообщении на сайте президентской администрации.

В совещании приняли участие глава управления национальной безопасности президентской администрации Чо Тхэ Ён, министр иностранных дел Пак Чин, министр объединения Квон Ён Се, министр национальной обороны Ли Чжон Соп, глава Национальной разведывательной службы Ким Гю Хён, секретарь СНБ Ким Тхэ Хё, второй заместитель управления национальной безопасности Лим Чжон Дык.

Администрация указала, что позицию правительства выразит МИД. Внешнеполитическое ведомство призвало КНДР отказаться от запуска разведывательного спутника и пригрозило, что Пхеньян "заплатит за это и испытает боль" в случае реализации плана.

В понедельник береговая охрана Японии сообщила, что КНДР намерена запустить первый в своей истории разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня. 

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КНДРРакетные запуски в КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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