Guardian: международные онлайн-казино нелегально захватывают африканский рынок

Как отмечает издание, для распространения азартных игр компании используют "нормативные пробелы" в местном законодательстве

ЛОНДОН, 29 мая. /ТАСС/. Международные игорные компании расширяют свое присутствие в Африке, при этом они зачастую обходят местные законодательные нормы. Об этом в понедельник сообщила газета The Guardian.

"Если вы посмотрите на то, как [игорные компании] рекламируются, где расположены, на отсутствие каких-либо социальных или общественных программ, посвященных опасностям азартных игр, то единственный вывод, который вы можете сделать, состоит в том, что это эксплуатация", - заявил газете Манасе Чивеше, преподаватель кафедры социального и общественного развития Университета Зимбабве.

Как сообщает издание, в странах Африки к югу от Сахары - Гане, Малави, Уганде, Нигерии и Зимбабве - международные компании используют "нормативные пробелы" в местном законодательстве для распространения азартных игр. Особенно активно продвигаются онлайн-площадки, поскольку лишь в 15 африканских странах их деятельность регулируется законом.

Африка является привлекательным рынком для индустрии азартных игр, однако лишь с 2020 года на континенте активно начали распространяться онлайн-казино. Согласно данным газеты, прогнозируется, что выручка этой отрасли достигнет $1,62 млрд в 2023 году.