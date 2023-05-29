В Молдавии намерены создать центр информационного противодействия России

По словам президента республики Майи Санду, ведомство займется защитой граждан от информационных манипуляций и борьбой с дезинформацией на национальном уровне

КИШИНЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Власти Молдавии создадут центр информационного противодействия, работа которого будет направлена в основном против России. Об этом в понедельник на брифинге заявила президент республики Майя Санду.

"В соответствии с конституционными полномочиями в области обороны и национальной безопасности, предложу парламенту создать национальный центр информационной безопасности и борьбы с пропагандой под символичным названием "Патриот", - сказала Санду. По ее словам, ведомство займется защитой граждан от информационных манипуляций и борьбой с дезинформацией на национальном уровне. Она добавила, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую Санду обвинила в информационных атаках.

Президент республики добавила, что в Молдавии якобы активно действуют отдельные лица и группы, которые создают фальшивые новости с целью блокировать интеграцию страны в ЕС. Таких людей она назвала "изменниками родине". Заочно обращаясь к своим оппонентам, которые будут оценивать эту инициативу через призму прав и свобод, она заявила, что "свобода слова не может служить прикрытием для лжи".

Ранее президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. В стране были запрещены оппозиционные телеканалы, арестованы десятки людей, выступающих против политики правительства. Уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова и партии "Шор". Санду также приветствовала новый механизм санкций ЕС, которые могут применяться в отношении любых представителей молдавской оппозиции, дестабилизирующих, по мнению Брюсселя, ситуацию в республике.

Со своей стороны оппозиция обвиняет Санду и контролирующую парламент Партию действия и солидарности в узурпации власти, для чего использован режим чрезвычайного положения, в котором страна живет уже почти два года. В Молдавии с лета прошлого года проходят акции протеста оппозиции. Демонстранты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. В прошлом году уровень инфляции в Молдавии превысил 30%, тарифы на газ выросли в семь раз, а электроэнергия подорожала втрое.