29 мая, 07:06
Военная операция на Украине

Repubblica: G7 готовит гарантии безопасности для Киева в случае урегулирования конфликта

EPA-EFE/ JAPAN POOL
Встреча лидеров G7
© EPA-EFE/ JAPAN POOL

По сведениям издания, в качестве политической гарантии Киеву могут предоставить возможность начать переговоры о вступлении в ЕС

РИМ, 29 мая. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) тайно ведут работу над "гарантиями безопасности", которые предложат Киеву в случае урегулирования конфликта. Об этом в понедельник сообщила газета La Repubblica со ссылкой на информированные источники.

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По их данным, речь идет об "оборонном механизме" для Украины. Отмечается, что "семерка" поддерживает проведение саммита, посвященного урегулированию по предложенной украинским лидером Владимиром Зеленским "формуле мира". Однако, по сведениям источников, США и ЕС оказывают давление на Зеленского, чтобы он смягчил текст формулировок, сделав его более "приемлемым для стран Глобального Юга".

Согласно информации издания, в качестве политической гарантии Киеву могут предоставить возможность начать переговоры о вступлении в ЕС. В этом плане решающим может стать саммит Евросоюза в декабре, указывает La Repubblica.

По информации источников, Соединенные Штаты хотят, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее. Иначе он может стать помехой для главы американской администрации Джо Байдена, который вместе с бывшим американским лидером Дональдом Трампом будет принимать участие в президентских выборах в США в ноябре следующего года.

При этом правительства Франции, Германии и Италии не знают, как долго еще они смогут рассчитывать на поддержку избирателей в своем взаимодействии с Киевом, пишет издание. По его данным, в целом у поддерживающих Украину стран заканчиваются политические, финансовые и военные ресурсы. 

Теги:
УкраинаСШАТрамп, ДональдЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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