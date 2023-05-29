Силы НАТО заблокировали административные здания на севере Косова и Метохии

Также блокирован мост через реку Ибар, разделяющий албанскую и сербскую часть Косовска-Митровицы

БЕЛГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) заблокировали гражданам подходы к зданиям городских администраций муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. Трансляцию с места событий в понедельник ведет портал Kosovo Online.

Силы KFOR, экипированные для разгона демонстраций, заблокировали подходы к зданиям городских администраций на севере Косова и Метохии в муниципалитетах Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За их спинами находятся представители полиции и специальных подразделений непризнанного Косова. Возле кордонов стали собираться граждане, требующие пропустить их на работу и вывести приштинскую полицию из административных сербских зданий. В итоге, граждане предприняли попытку пробиться через кордоны, силы KFOR пропустили сербов, а полиция непризнанного Косова распылила в них слезоточивый газ.

Кроме того, силы НАТО блокировали мост через реку Ибар, разделяющий албанскую и сербскую часть Косовска-Митровицы.

Ранее в заявлении, распространенном по итогам заседания Совета безопасности Сербии, говорилось, что Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR), вопреки своим обязательствам, проигнорировали агрессию со стороны косовских силовиков в сербских муниципалитетах и не предотвратили попытки самопровозглашенных властей в Приштине взять под контроль здания ряда муниципалитетов.

Ситуация в четырех сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, несмотря на сопротивление местных жителей. Сообщалось о звучащих в городах сиренах, перебоях в работе мобильной связи, а также применении со стороны полиции Косова светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные СМИ также сообщали о поджоге полицейского автомобиля в муниципалитете Звечан и прибытии на место событий колонны бронетехники. В ответ на действия самопровозглашенных косовских властей Белград привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности и перебросил армейские подразделения к административной границе с краем.

Приштина настаивает на вступлении в должности глав муниципалитетов, избранных по итогам голосования при бойкоте сербского большинства на севере Косова и Метохии. Выборы в органы самоуправления в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северна-Митровица прошли 23 апреля. Выборы бойкотировали представители "Сербского списка", который представляет интересы сербов в крае, из-за невыполнения Приштиной ее обязательств. В результате явка составила 3,47% из-за бойкота сербского населения. Правом голоса воспользовались 1 566 албанцев и 13 сербов из 45 095 избирателей.