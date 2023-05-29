СМИ: в Триполи начались столкновения рядом со штаб-квартирой ПНЕ Ливии

Информация о пострадавших пока не поступала, передает телеканал AlHadath

КАИР, 29 мая. /ТАСС/. Вооруженные столкновения начались в понедельник в Триполи между ополченцами из города Эз-Завия, расположенного к западу от Триполи, и силовиками, поддерживающими Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии во глава с премьер-министром Абдель Хамидом Дбейбой. Об этом сообщает телеканал AlHadath.

По его данным, стычки вспыхнули в самом центре столицы, неподалеку от штаб-квартиры ПНЕ, а также в одном из районов на западе города. Служба скорой помощи объявила о повышении уровня готовности во всех своих отделениях в Триполи и его окрестностях. Информация о пострадавших пока не поступала.

На прошлой неделе Минобороны ПНЕ сообщило о начале военной операции по зачистке районов западного побережья от вооруженных банд, занимающихся контрабандой горючего, торговлей наркотиками и людьми. В течение нескольких дней беспилотники наносили удары по окраинам города Эз-Завия, где находится крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод, портовым сооружениям близ местечка Эль-Майя на побережье Средиземного моря, а также окрестностям других ливийских приморских городов.

Военная операция ПНЕ вызвала критику со стороны других ливийских властей. Глава Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халед аль-Мишри потребовал "отозвать имеющееся у Дбейбы право на использование беспилотников". По убеждению главы ВГС, глава ПНЕ "использует беспилотники, чтобы запугать своих политических противников". Представитель ливийского парламента осудил бомбардировки Эз-Завии, указав, что подобные спецоперации "могут подорвать процесс подготовки к всеобщим выборам в стране".