Китай после поездки эмиссара Ли Хуэя намерен укреплять консенсус по кризису на Украине

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что Пекин внесет собственный вклад в политическое урегулирование украинского кризиса

ПЕКИН, 29 мая. /ТАСС/. Китай по итогам международной поездки спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя на Украину, в Евросоюз и Россию продолжит укреплять доверие и консенсус по украинскому кризису со всеми заинтересованными сторонами. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"На последующем этапе Китай <...> усилит диалог и взаимодействие со всеми сторонами, будет постоянно укреплять консенсус и взаимное доверие, - сказала она на брифинге. - КНР внесет собственный вклад в политическое урегулирование украинского кризиса".

Как уточнила китайский дипломат, Пекин намерен взаимодействовать по украинской проблеме в соответствии с принципами, выдвинутыми председателем КНР Си Цзиньпином, которые заключаются в уважении суверенитета, соблюдении Устава ООН, принятии во внимание обеспокоенности каждой из сторон и использовании мирных методов для преодоления кризисной ситуации. "Китай продолжит играть для этого конструктивную роль", - подчеркнула Мао Нин.

По ее словам, все стороны, с которыми встретился эмиссар КНР в ходе поездки, "исключительно положительно отозвались об усилиях Китая по продвижению мирного процесса урегулирования и оказанию содействия переговорам".

Ли Хуэй 15-26 мая посетил Украину, Польшу, Францию, ФРГ, штаб-квартиру ЕС и Россию.