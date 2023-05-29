Правящая партия Грузии решила не критиковать президента, несмотря на ее заявления

При этом в партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" отметили, что "действия госпожи Саломе Зурабишвили в последнее время характеризуются крайней необъективностью и политическим пристрастием, что грубо противоречит функции внепартийного по конституции должностного лица"

ТБИЛИСИ, 29 мая. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила воздерживаться от критики президента Саломе Зурабишвили, несмотря на ее резкие заявления, чтобы не навредить институту президента. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении политсовета партии.

"Несмотря на то, что действия госпожи Саломе Зурабишвили в последнее время характеризуются крайней необъективностью и политическим пристрастием, что грубо противоречит функции внепартийного по конституции должностного лица, наша позиция в том, что мы должны принципиально воздерживаться от критики президента Грузии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ответственность правящей партии заключается в том, чтобы "не способствовать принижению института президента". Также, как заявляет "Грузинская мечта", партия считает себя обязанной "никому не давать возможности углубления политической конфронтации" и защищать институт президента "даже тогда, когда действующий президент сам создает угрозу престижа этого института".

Правящая партия также выражает надежду на то, что Зурабишвили "не будет входить в еще более напряженную конфронтацию с большинством грузинского общества". При этом главная политическая сила в стране выражает готовность "оказать максимальную помощь президенту Грузии для избежания углубления конфронтации с народом".

Как отмечается в заявлении, Зурабишвили "теряет легитимацию" той части общества, которое голосовало за нее в 2018 году, и не находит поддержки у остального населения. Решение не критиковать впредь президента, как подчеркивает партия, служит также цели "сохранить минимальную легитимацию Саломе Зурабишвили в оставшиеся полтора года ее полномочий для осуществления президентских функций".

В последнее время Зурабишвили выступает с резкой критикой властей Грузии. В марте текущего года во время попытки правящей партии принять законопроект об иноагентах, президент поддержала протестующих против этой инициативы. Она подвергла критике власти и за положительную реакцию на возобновление прямого авиасообщения с РФ. Речь Зурабишвили носила критический характер также во время выступления на параде по случаю Дня независимости 26 мая.