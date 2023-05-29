Пашинян заявил, что не удовлетворен итогом переговоров по Лачинскому коридору

Он добавил, что Ереван и Баку не согласовали такой документ, который можно было бы подписать 1 июня в Кишиневе

ЕРЕВАН, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян недоволен результатами переговоров с российскими коллегами 25 мая в Москве о разблокировании Лачинского коридора. Об этом он заявил в понедельник, выступая в парламенте.

"Отмечу, что одна из тем обсуждений была связана со сложившейся в Нагорном Карабахе гуманитарной ситуацией и незаконной блокадой Лачинского коридора. Мы обсуждали эту тему с нашими коллегами из России. Не могу сказать, что результаты этой дискуссии удовлетворительны. Очень печальная ситуация, что закрытие Лачинского коридора произошло в присутствии российских миротворцев. Мы продолжим переговоры с нашими российскими партнерами по урегулированию этой ситуации", - отметил он.

Армянский премьер добавил, что Ереван и Баку не согласовали такой документ, который можно было бы подписать 1 июня в Кишиневе. "В ближайшее время в Кишиневе состоится пятисторонняя встреча с участием председателя Европейского совета, президента Франции, канцлера Германии, меня и президента Азербайджана. Была дискуссия о том, возможно ли подписать там мирный договор. Должен сказать, что мы не получили ответов на четвертый пакет наших предложений Азербайджану. На данный момент нет согласованного проекта, который можно было бы подписать", - отметил он.

Пашинян также прокомментировал некоторые заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, добавив, что в Ереване начали сомневаться в намерениях Баку сохранить договоренности, достигнутые 14 мая в Брюсселе.