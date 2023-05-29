29 мая, 07:36

Глава СДПГ заявил, что экс-канцлера Шрёдера не пригласят на съезд партии в декабре

С начала российской военной операции на Украине германское общество критикует политика за то, что он якобы недостаточно дистанцировался от российских властей

БЕРЛИН, 29 мая. /ТАСС/. Бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера не пригласят на съезд 8-10 декабря Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой он является. Об этом сообщила в понедельник глава этой политической силы Саскиа Эскен агентству DPA.

"Мы поступим так же, как и поступили в случае с празднованием 160-летия партии", - отметила она. Состоявшееся на прошлой неделе мероприятие прошло без Шрёдера.

Как отмечает DPA, таким образом СДПГ нарушает собственную традицию - приглашать на съезды бывших партийных председателей. Шрёдер был канцлером с 1998 по 2005 год, председателем партии - с 1999 по 2004 год.

С начала российской военной операции на Украине германское общество критикует Шрёдера за то, что он якобы недостаточно дистанцировался от российских властей.

Его лишили ряда привилегий, которые в соответствии с законом финансируются из средств налогоплательщиков. Таким образом, из бюджета перестало поступать финансирование на содержание бюро Шрёдера в парламенте, прекратилась выплата зарплат его сотрудникам. Бывшего канцлера также ранее пытались исключить из партии, но арбитражная комиссия этой политической силы отклонила ходатайства такого рода. 

Теги:
ГерманияШрёдер, Герхард
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