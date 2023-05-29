Глава МИД Финляндии допустил распад ОБСЕ

По словам Пекки Хаависто, это может произойти из-за нежелания России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии на 2024 год

СТОКГОЛЬМ, 29 мая. /ТАСС/. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто опасается, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может распасться из-за нежелания России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии на 2024 год. Об этом в воскресенье вечером сообщила телерадиокомпания Yle.

Ежегодно какая-либо из стран-участниц формата ОБСЕ становится председателем организации. Кандидатуру должны одобрить все члены ОБСЕ. Россия и Белоруссия, как утверждает Yle, не одобрили кандидатуру Эстонии, а Таллин не хочет отказываться от перспективы стать председателем организации. Поэтому, делает вывод компания, ОБСЕ в ближайшие полгода грозит кризис.

"Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации", - заявил в связи с этим глава финского МИД, который добавил, что распад ОБСЕ может произойти до того, как Финляндия займет пост председателя в 2025 году.

В апреле австрийская газета Die Presse сообщала, что Австрия готова предложить свою кандидатуру в качестве страны - председателя ОБСЕ на 2024 год, если кандидатуру Эстонии не удастся утвердить из-за возможного несогласия со стороны России. Издание отмечало, что на министерской встрече в Стокгольме в конце 2021 года Россия не поддержала кандидатуру Эстонии.

Государство - участник ОБСЕ выполняет функции действующего председателя в течение одного календарного года. Назначение, как правило, происходит за два года до начала срока полномочий. С 1 января 2023 года действующим председателем является Северная Македония.

ОБСЕ объединяет 57 государств и является крупнейшей в мире региональной организацией, занимающейся вопросами безопасности. До 1994 она носила название СБСЕ - Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.