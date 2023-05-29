Минобороны Украины планирует внедрить в систему управления кадрами принципы НАТО

В ведомстве заявили, что будут "четко разграничены и регулированы нормы прохождения службы в мирное время и в особый период"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Министерство обороны Украины намерено внести изменения в нормативные документы о прохождении службы, в их основу положат принципы управления кадрами в странах НАТО. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства.

"Минобороны приступило к разработке изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины. Будут четко разграничены и регулированы нормы прохождения службы в мирное время и в особый период", - говорится в сообщении.

В частности, военнослужащих будут назначать на должности со штатно-должностными категориями, соответствующими их фактическим воинским званиям. Кроме того, появятся минимальные и максимальные сроки выслуги и пребывания в воинском звании. В числе прочих изменений указано, что назначение на высшие должности будет проходить по рейтинговому принципу, будет введена ротация военнослужащих на соответствующих должностях с целью приобретения ими необходимого опыта, а военнослужащие, чьи кандидатуры дважды отклонят для продвижения по службе, будут рекомендованы к увольнению.

Проект изменений рассмотрит правительство, затем документ направят президенту.