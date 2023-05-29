Министр обороны КНР представит в Сингапуре новую инициативу Китая в области безопасности

Ли Шанфу примет участие в 20-м "Диалоге Шангри-Ла"

ПЕКИН, 29 мая. /ТАСС/. Глава оборонного ведомства Китая Ли Шанфу 31 мая - 4 июня посетит Сингапур и примет участие в форуме "Диалог Шангри-Ла", где представит новую инициативу КНР в области безопасности. Об этом в понедельник на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Китая старший полковник Тань Кэфэй.

"Член Госсовета КНР, министр обороны Ли Шанфу принял приглашение принять участие в 20-м "Диалоге Шангри-Ла" и посетить Сингапур с 31 мая по 4 июня, - сказал Тань Кэфэй. - В ходе встречи министр Ли Шанфу выступит с речью на тему "Новая инициатива Китая в области безопасности" и встретится с главами делегаций [участвующих в форуме] стран".

Во время визита Ли Шанфу проведет переговоры с руководителями правительства и министерства обороны Сингапура.

Международный форум по безопасности "Диалог Шангри-Ла" пройдет 2-4 июня в Сингапуре.