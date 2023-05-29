Токаев заявил, что у Казахстана нет необходимости вступать в Союзное государство

Президент республики добавил, что "по достоинству оценил шутку" президента Белоруссии Александра Лукашенко

АСТАНА, 29 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил, что у республики нет необходимости вступать в Союзное государство, поскольку действует такое объединение, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

"Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз", - сказал Токаев в понедельник в ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область. Слова президента приводит пресс-служба главы государства.

"Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов", - пояснил Токаев.

Он отметил, что в рамках ЕАЭС прежде всего нужно заниматься вопросами экономического взаимодействия, интеграции, сотрудничества. "Мы должны всеми усилиями создавать единый товарный рынок. Казахстанские грузоперевозчики должны иметь доступ к внутренним железнодорожным тарифам на российской территории с тем, чтобы беспрепятственно и с выгодой для себя перевозить товары как на российский рынок, так и на рынки третьих государств. Еще раз повторяю: в ЕАЭС надо прежде всего заниматься вопросами экономической интеграции, потом все остальное", - подчеркнул президент Казахстана.

28 мая президент Белоруссии в программе "Москва. Кремль. Путин" предложил Казахстану вступить в союз Белоруссии с Россией, тогда, по его словам, "будет ядерное оружие на всех".

24 мая президент Казахстана на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума обратил внимание на наличие феномена в виде союзного государства в структуре ЕАЭС. Он указал, что взаимодействие в рамках союзного государства, где "даже ядерное оружие одно на двоих сейчас", отличается от уровня интеграции с Арменией, Казахстаном и Киргизией.