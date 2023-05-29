Додон назвал "министерством правды" инициативу Санду о центре борьбы с пропагандой

По словам экс-лидера Молдавии, "настоящий враг тирании - это реальность, которую безуспешно пытается фальсифицировать президент и ее правящая Партия действия и солидарности"

КИШИНЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает инициативу главы государства Майи Санду о центре борьбы с пропагандой прямой аналогией министерства правды из романа-антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла.

"Президент с утра обрадовала нас учреждением "министерства правды", как в знаменитом романе "1984" Джорджа Оруэлла. На сегодня это главное их ведомство, которое займется постоянной фальсификацией любой социально значимой информации, статистических данных, истории, интерпретации событий в СМИ, образовании, искусстве и других областях жизни", - прокомментировал Додон корреспонденту ТАСС инициативу Санду. По его мнению, появление нового ведомства связано с предстоящими осенью местными выборами, которые станут прологом президентской кампании в будущем году.

"Настоящий враг тирании - это реальность, которую безуспешно пытается фальсифицировать президент и ее правящая Партия действия и солидарности. Избирателям будут объяснять почему предвыборные обещания нынешней власти дать старт "хорошим временам" обернулись "пшиком", почему в стране самая тяжелая с обвала начала девяностых катастрофа в экономике, социальной сфере, усиленно нагнетается вражда между людьми. И такое объяснение уже найдено - во всем виновата Россия, с которой ни Санду, ни ее правительство не захотели вести переговоры в интересах молдавского народа", - считает Додон, который недавно вернулся в руководство Партии социалистов.

Он отметил, что, согласно опросам, почти 60% населения разделяет мнение, что главе государства надо было ехать в Москву. Экс-президент также обратил внимание, что власти, как и герои Оруэлла, засекретили важные данные, в том числе о закупках газа и других энергоносителей, которые приобретают на деньги налогоплательщиков в несколько раз дороже, чем их реальная цена на рынке. Это "ограбление" объясняют борьбой с зависимостью от России, констатировал он.

"Вместо правды об этих и других злоупотреблениях власти мы увидим "минуты ненависти" - обязательный для всех граждан ежедневный просмотр передач о внутренних и внешних врагах государства. Очень удобно, а главное щедро поощряется неустанно следящим за нами Большим братом, который все видит и все знает - зарубежными кураторами Санду и ее партии", - считает Додон.

Поиск врага

Ранее Санду заявила, что власти создадут центр информационного противодействия "Патриот", который займется защитой граждан от информационных манипуляций и борьбой с дезинформацией на национальном уровне. Она добавила, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также с "изменниками родине", блокирующими курс на евроинтеграцию. Ранее президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. В стране были запрещены шесть оппозиционных телеканалов, арестованы десятки людей, выступающих против политики правительства, уголовные дела заведены в отношении лидеров оппозиции.

Оппозиция обвиняет Санду и правящую партию в узурпации власти, для чего использован установленный режим чрезвычайного положения. В стране с лета прошлого года проходят акции протеста оппозиции, участники которых обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и резким падением уровня жизни. В прошлом году уровень инфляции в Молдавии превысил 30%, тарифы на газ выросли в семь раз, электроэнергия подорожала втрое.