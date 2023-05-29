Ереван обратился в ЕСПЧ по поводу похищения азербайджанскими ВС двух армянских военных

ЕРЕВАН, 29 мая. /ТАСС/. Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу похищения азербайджанскими ВС двух армянских военных. Об этом в понедельник сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь представителя Армении по международным правовым вопросам Асмик Самвелян.

"Мы обратились для обеспечения промежуточной меры и обеспечения их права на жизнь. Азербайджан должен представить суду условия их содержания, медицинские и другие документы. Когда суд направит этот запрос в Азербайджан, тогда он назначит срок для ответа", - отметила она.