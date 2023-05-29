29 мая, 09:25

Президент Польши подписал закон о создании госкомиссии по "российскому влиянию"

REUTERS/ Peter Cziborra
Президент Польши Анджей Дуда
© REUTERS/ Peter Cziborra

По мнению Анджея Дуды, аналогичная комиссия должна существовать и в ЕС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Государственная комиссия по расследованию фактов якобы имевшего место "российского влияния" на принимаемые властями решения будет создана в Польше. Об этом заявил в понедельник на брифинге президент республики Анджей Дуда.

По его словам, "специальная государственная комиссия призвана выявить российское влияние на безопасность Польши в последние 20 лет".

Как утверждает Дуда, "российские власти многие годы разными способами пытались влиять на политику других стран". По его мнению, аналогичная комиссия должна существовать и в ЕС. Президент Польши поручил премьеру обсудить вопрос ее создания.

Польская оппозиция считает решение о создании комиссии политизированным и ориентированным на борьбу с весомыми политиками, в частности, с экс-премьером Польши Дональдом Туском, перед предстоящими осенью в стране парламентскими выборами. 

Теги:
РоссияПольшаДуда, Анджей
© Информационное агентство ТАСС
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