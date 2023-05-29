Zeit: премьер Саксонии не исключил миграционный коллапс в ФРГ

Михаэль Кречмер подверг резкой критике федеральное правительство за отказ ограничить приток беженцев

БЕРЛИН, 29 мая. /ТАСС/. Немецкие власти "не могут интегрировать" прибывающих в страну беженцев, поскольку их число "слишком велико". Об этом заявил в понедельник премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) в интервью газете Zeit.

По его словам, Германия находится "на пороге миграционного коллапса", и курс в данной области нуждается в значительных коррективах. "Основная проблема в том, что мы физически не справляемся [с наплывом мигрантов]", - сказал политик. Проблемы в миграционной политике "очевидны" и присутствуют "в каждом городе и муниципалитете", отметил он.

Кречмер подверг резкой критике федеральное правительство за отказ ограничить приток беженцев, что, по его мнению, является "результатом партийных разногласий".

Политик предложил создать комиссию из представителей политических партий и гражданского общества, чтобы достичь компромисса по вопросам миграции между федеральным и региональными правительствами. Соглашение должно касаться размера социальных пособий для беженцев, мер по репатриации нелегальных мигрантов и защите внешних границ ЕС. "Свобода передвижения внутри Европы возможна лишь в том случае, если ее границы защищены", - добавил он.

В начале мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правительство Германии выделит землям дополнительно 1 млрд евро в этом году на помощь в приеме и размещении беженцев. Немецкие города и муниципалитеты в последние месяцы требовали от федерального правительства больше средств ввиду значительного увеличения притока беженцев из арабских и африканских стран и приема сотен тысяч украинцев.