Bloomberg: новые участники БРИКС смогут расширить свое дипломатическое влияние

Обозреватель агентства Том Хэнкок также отметил, что участие в БРИКС может открыть для новых стран выгодные торговые и инвестиционные возможности

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Целая группа стран проявляет желание вступить в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), так как объединение позволит им расшить свое дипломатическое влияние. Такое мнение выразил в понедельник обозреватель агентства Bloomberg Том Хэнкок.

"По крайней мере 19 стран выразили заинтересованность, а 13 из них официально подали заявку на присоединение к БРИКС <...>. Страны, проявившие интерес, - Аргентина, Алжир, Бахрейн, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты, две страны Восточной Африки и одна Западной Африки <...>. Для новых стран участие в БРИКС может расширить их дипломатическое влияние и открыть выгодные торговые и инвестиционные возможности", - написал он.

В апреле посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР, шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал сообщил, что 19 стран сейчас добиваются вступления в БРИКС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вопрос о расширении БРИКС можно будет обсуждать после согласования параметров этого процесса, соответствующая работа ведется. По мнению дипломата, говорить непосредственно о том, сколько времени потребуется для рассмотрения уже поданных или потенциальных заявок, пока преждевременно.

В 2006 году Бразилия, Россия, Индия и Китай создали группу БРИК. ЮАР вступила в нее в 2011 году, превратив ее в БРИКС.