МИД КНР прокомментировал информацию о намерениях КНДР запустить разведывательный спутник

Китайские власти занимают неизменную позицию по проблеме Корейского полуострова и считают, что ее нужно решать путем диалога, который будет иметь смысл, отметили в ведомстве

ПЕКИН, 29 мая. /ТАСС/. Китайские власти занимают неизменную позицию по проблеме Корейского полуострова и считают, что ее нужно решать путем диалога, который будет иметь смысл. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя информацию о намерениях Пхеньяна запустить разведывательный спутник.

"Мы обратили внимание на позицию каждой из сторон по данной проблеме, - сказала она на брифинге. - Мы считаем, что все [заинтересованные] стороны <...> должны твердо придерживаться политических мер урегулирования, искать сбалансированные методы для устранения взаимной обеспокоенности путем диалога, который имеет смысл".

Как уточнила китайский дипломат, позиция Пекина по проблеме Корейского полуострова не претерпела изменений. Она отметила, что необходимо "объективно взглянуть на причины и контекст, связанные с развитием ситуации на Корейском полуострове".

В понедельник береговая охрана Японии сообщила, что КНДР намерена запустить первый в своей истории разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня. Токио и Сеул обратились к Пхеньяну с призывом отказаться от подобных планов.