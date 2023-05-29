Первый министр Уэльса предупредил о риске распада Великобритании из-за политики Лондона

По словам Марка Дрейкфорда, представляющего валлийских лейбористов, социальные и политические узы, которые связывают различные части страны, на протяжении 40 лет находятся под давлением неолиберализма

ЛОНДОН, 29 мая. /ТАСС/. Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд заявил, что Великобритания может распасться на части вследствие неолиберальной политики федеральных властей на протяжении десятилетий.

"Для того, чтобы убедить жителей всех частей Соединенного Королевства в том, что их будущее лежит в составе обновленного Соединенного Королевства, мы должны воссоздать образ солидарности, - сказал Дрейкфорд в опубликованном в понедельник интервью газете The Guardian. По словам политика, представляющего валлийских лейбористов, социальные и политические узы, которые связывают различные части Великобритании, на протяжении 40 лет находятся под давлением неолиберализма.

Дрейкфорд выразил мнение, что неолиберальные реформы в сфере экономики, запущенные в 1979 году премьер-министром Великобритании от Консервативной партии Маргарет Тэтчер и продолженные ее последователями в лице Бориса Джонсона и Лиз Трасс, поставили под угрозу единство страны. Первый министр Уэльса отметил, что Лондону необходимо восстановить систему социальной защиты больных и безработных, гарантировать защиту прав потребителей и профсоюзов, обеспечить доступность государственных услуг и уделять повышенное внимание вопросам окружающей среды. Дрейкфорд предположил, что без реализации указанных мер Шотландия и Северная Ирландия могут выйти из состава Соединенного Королевства.