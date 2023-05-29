Парламент Греции переизбрал нынешнего спикера перед роспуском парламента

За Тасуласа проголосовали 270 депутатов из 296, 26 воздержались

АФИНЫ, 29 мая. /ТАСС/. Парламент Греции, сформированный по итогам парламентских выборов 21 мая, переизбрал в понедельник своим председателем Константиноса Тасуласа, который будет исполнять обязанности до предстоящих парламентских выборов. Вечером, как ожидается, президент Греции Катерина Сакелларопулу издаст указ о роспуске нынешнего состава парламента и проведении повторных парламентских выборов 25 июня.

На заседании высшего законодательного органа в понедельник после принятия присяги в воскресенье состоялись выборы председателя парламента, а также его заместителей и секретарей высшего законодательного органа. Кандидатуру Тасуласа внес лидер первой по численности в парламенте партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис. Голосование было поименным, в нем участвовали 296 депутатов из 300. "За" Тасуласа проголосовали 270 депутатов, 26 воздержались.

В пятницу присягу в Президентском дворце принесло техническое правительство Греции, созданное с целью подготовить и провести новые парламентские выборы 25 июня. Глава технического кабинета Греции Иоаннис Сармас, сформировавший его по указанию президента Греции, принял присягу в четверг.

Правоцентристская партия "Новая демократия" во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом получила на состоявшихся в воскресенье выборах наибольшее число голосов - 40,79%. Главная оппозиционная партия Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс экс-премьера Алексиса Ципраса потерпела серьезное поражение, получив 20,07% голосов. Левая партия ПАСОК - Движение перемен набрала 11,46%, Компартия Греции - 7,23%, правая "Эллиники лиси" ("Греческое решение") - 4,45%. Левая партия МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса вообще не преодолела 3-процентный барьер и не попала в нынешний состав высшего законодательного органа.