Планов встречи Эрдогана и Асада в близкой перспективе нет

Представитель турецкого лидера Ибрагим Калын отметил, что для таких переговоров сначала нужно создать основу

АНКАРА, 29 мая. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пока не планирует проводить переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын в эфире телеканала A Haber.

"Пока что даты такой встречи нет. В близкой перспективе подобные переговоры не планируются. Дело в том, что необходимо сначала создать для них основу. Нужно посмотреть на шаги, которые будут сделаны со стороны Сирии. Наши министры обороны, иностранных дел, руководители разведки сначала должны провести встречи, подготовить базу для таких переговоров", - сказал он.

Калын добавил, что у Турции с Сирией есть "три важных вопроса, которые необходимо решить". "Это борьба с терроризмом, возвращение беженцев и продолжение переговоров между режимом [Дамаском] и оппозицией путем ведения политического процесса", - сказал он. Калын напомнил о том, что сирийский вопрос ранее пытались решить на различных международных площадках и в различных форматах. "Была проведена работа и в рамках Астанинского процесса. Надо продолжать работу в этих форматах и, возможно, создать новые", - отметил он.

На переговорах глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции по сирийской тематике и нормализации отношений между Анкарой и Дамаском 10 мая в Москве стороны, в частности, обсудили вопросы добровольного и безопасного возвращения на родину сирийских беженцев, а также урегулирование в Сирии на основе резолюции Совета Безопасности ООН. Стороны решили сформировать специальный комитет для выработки дорожной карты нормализации, которая включит и вопрос возвращения беженцев.