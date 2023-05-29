Первый зарубежный визит Эрдоган может совершить в Молдавию

Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын не исключил участия президента в работе саммита Европейского политсообщества

АНКАРА, 29 мая. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может отойти от традиции совершения первых после выборов зарубежных визитов в Азербайджан и на Северный Кипр и посетить саммит Европейского политического сообщества в Молдавии. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

"Вы знаете, по традиции после выборов первые визиты президент совершает в Азербайджан и на Кипр (Турецкая республика Северного Кипра - прим. ТАСС). Но в этот раз в Молдавии в четверг [1 июня] запланирован саммит Европейского политического сообщества. Если будет соответствующее решение, то не исключено, что первая зарубежная поездка состоится туда. Если же будет принято решение туда не ехать, то визиты состоятся, как всегда, в Азербайджан и на Кипр", - сказал он в эфире телеканала A Haber.

Калын уточнил, что в случае решения не посещать саммит в Кишиневе зарубежные поездки состоятся после принесения Эрдоганом присяги в парламенте и проведения церемонии инаугурации. "И после этого уже планируется провести благодарственный тур внутри страны. Президент обязательно посетит пострадавшие от землетрясений регионы. И в целом поездки по регионам продолжатся", - сказал он.

28 мая прошел второй тур президентских выборов, по его итогам Высший избирательный совет Турции признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана, получившего после обработки 99,43% бюллетеней 52,14% голосов избирателей, за кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу было отдано 47,86% голосов.