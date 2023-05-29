Глава МИД Швеции заявил, что 1 июня обсудит с турецким коллегой вопрос вступления в НАТО

По словам Тобиаса Билльстрёма, после выборов в Турции процесс вступления в НАТО для Швеции будет проще, поскольку теперь Стокгольм знает, "с кем говорить"

СТОКГОЛЬМ, 29 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём в четверг встретится с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, стороны обсудят вопрос вступления страны в НАТО.

Как заявил глава шведского МИД в понедельник телеканалу SVT, он уже связался с Чавушоглу для того, чтобы поздравить президента Турции Тайипа Эрдогана с победой на выборах. "Он ответил очень быстро и подтвердил, что мы можем обсудить вопрос о НАТО", - отметил Билльстрём.

По его словам, после выборов в Турции процесс вступления в НАТО для Швеции будет проще, поскольку теперь Стокгольм знает, "с кем говорить".

Встреча министров иностранных дел Швеции и Турции должна состояться 1 июня на полях совещания глав МИД стран - членов Североатлантического альянса в Осло.

В марте Эрдоган заявил, что Анкара не может ратифицировать членство Швеции в НАТО, поскольку Стокгольм отказывается экстрадировать 120 лиц, подозреваемых турецкими властями в террористической деятельности.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. 28 июня в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля.