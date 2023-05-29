Сын премьер-министра Японии уйдет с поста его секретаря

Сётаро Кисида уйдет в отставку после скандала с приглашением в резиденцию премьера родственников и знакомых

ТОКИО, 29 мая. /ТАСС/. Сын премьер-министра Японии Фумио Кисиды Сётаро, занимающий должность секретаря у своего отца, уйдет в отставку после скандала с приглашением в резиденцию премьера родственников и знакомых. Об этом в понедельник объявил секретариат кабинета министров страны.

Свой пост Сётаро Кисида покинет 1 июня. "Его поступок был неуместным. Я в свою очередь также очень серьезно отношусь к сложившейся ситуации", - прокомментировал в общении с журналистами соответствующее решение премьер-министр.

На прошлой неделе генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил журналистам, что премьер сделал строгое замечание своему старшему сыну Сётаро Кисиде за неподобающее поведение в токийской резиденции главы правительства. Причиной тому стал скандал, разгоревшийся после публикации еженедельника "Сюкан бунсюн", который сообщил, что сын премьера в декабре 2022 года пригласил в резиденцию главы правительства около 10 своих родственников и знакомых. Их сфотографировали на покрытой красным ковром парадной лестнице здания, где проводится официальное фотографирование членов кабинета министров после его формирования и утверждения императором.

В январе 2023 года Сётаро обвинили в незаконном использовании служебных дипломатических автомобилей в туристических целях, а также для покупок за рубежом. МИД Японии тогда выступил с опровержением такого утверждения, также появившегося в одном из еженедельников. Позже были обнародованы пояснения, что сын Кисиды в качестве секретаря премьера сопровождал его в поездке по ряду стран Европы и использовал предоставленные посольствами автомобили, чтобы делать официальные фотографии для материалов к этим визитам.

На пост секретаря своего отца по политическим вопросам Сётаро Кисида был назначен в октябре прошлого года. У премьер-министра Японии восемь официальных секретарей, которые курируют различные направления.