WP: на Украине с начала СВО погибли 16 американских ветеранов

По данным газеты, всего с начала конфликта более 20 тыс. граждан США выразили желание принять участие в боевых действиях против РФ

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Шестнадцать американских ветеранов военной службы погибли на Украине с начала специальной военной операции (СВО) 24 февраля 2022 года. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в газете The Washington Post.

По ее данным, всего с начала конфликта на Украине более 20 тыс. американцев выразили желание принять участие в боевых действиях против РФ в зоне СВО. Как утверждает издание, иностранным наемникам обещают от $500 до $3 500 в месяц.

Ранее пресс-служба СК РФ сообщила, что более 2 тыс. наемников из 71 страны принимают участие в боевых действиях против российской армии в зоне СВО. В сообщении отмечалось, что в их числе 366 граждан Грузии, 234 - из США, 233 - из Великобритании, 185 - из Сирии, еще 70 - из Канады и ряда других стран. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в карательных акциях и боевых действиях участвуют свыше 2,5 тыс. иностранных наемников, что приводит к эскалации и затягиванию конфликта.