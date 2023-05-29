29 мая, 10:41
Столкновения в Судане

СМИ: в Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия

По данным телеканала AlHadath, стрельба слышна в нескольких районах Хартума

КАИР, 29 мая. /ТАСС/. Столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназа) Судана возобновились в понедельник в столице страны за несколько часов до окончания срока действия семидневного гуманитарного перемирия. Как сообщает телеканал AlHadath, стрельба слышна в нескольких районах Хартума.

Читайте также
Мнение
Суданские войны: прислушаются ли к кому-то военные в дни праздника Ид аль-Фитр

Кроме того, бои идут на юге и западе города Омдурмана. Срок действия режима прекращения огня, о котором стороны конфликта договорились в саудовском городе Джидда, истекает в 21:45 по местному времени (22:45 мск). При этом армия и спецназ на прошлой неделе выразили готовность обсуждать продление гуманитарного перемирия.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между этими двумя структурами связаны с вопросами о сроках и методах формирования единых суданских вооруженных сил, а также о том, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в городе Мерове, а также в столице - Хартуме. По последним данным профсоюза врачей Судана, с начала боев погибли не менее 866 мирных жителей. 

Теги:
СуданСтолкновения в Судане
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация