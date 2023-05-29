Бола Тинубу приведен к присяге в качестве президента Нигерии

Он победил на выборах под лозунгом "Теперь моя очередь"

ПРЕТОРИЯ, 29 мая. /ТАСС/. Церемония вступления в должность президента Нигерии Бола Тинубу, который победил на выборах под лозунгом "Теперь моя очередь", состоялась в понедельник в Абудже. Трансляцию инаугурации, которая проходила на площади Игл-сквер, вели ведущие национальные и региональные телеканалы Африки, включая нигерийский Channels TV.

Президентскую присягу у Тинубу принял главный судья Нигерии Олукайоде Аривула. "Я клянусь соблюдать и защищать Конституцию Нигерии", - заявил 71-летний Тинубу, став 16-м по счету президентом Нигерии. Он сменил на посту главы государства Мухаммаду Бухари, который находился у власти с 2015 года.

На церемонию в Абуджу прибыли главы более 20 глав государств Африки. Нигерия является самой густонаселенной страной континента с населением в 213 млн человек. Она также занимает первую позицию в Африке по размеру ВВП.

О Тинубу

Бола Тинубу в родился в 1952 году в Лагосе, он принадлежит к крупнейшей в Нигерии этнической группе йоруба, исповедует ислам. Получил начальное образование в Нигерии, а высшее - в США, где учился в Чикагском государственном университете. В 1979 году получил степень бакалавра наук в области бухгалтерского учета. Во время обучения в США Тинубу работал в крупнейших консалтингово-аудиторских компаниях Arthur Andersen, Deloitte, Haskins & Sells, а также телекоммуникационной GTE Services Corporation. Вернувшись в Нигерию в 1983 году, стал сотрудником национального подразделения американской нефтяной компании Mobil Oil, а позже вошел в состав его руководства. По данным СМИ, в настоящее время семья Тинубу имеет доли в предприятиях нефтяной, транспортной и строительной сферы, гостиничном деле и медиа.

Свою политическую карьеру Тинубу начал в 1992 году. Спустя семь лет он был избран губернатором штата Лагос, а в 2003 году был переизбран на второй срок. В дальнейшем Тинубу не занимал официальных постов, однако сохранил статус одного из самых влиятельных политиков Нигерии.

Жена Тинубу - Олуреми Тинубу, верующая христианка и биолог по образованию, с 2011 года занимает кресло сенатора от избирательного округа Центральный Лагос. У них трое детей. Кроме того, у Бола Тинубу трое детей от предыдущих браков.

Выборы 2023 года

На внутрипартийных праймериз в июне 2022 года Тинубу был избран кандидатом от правящей партии "Конгресс всех прогрессивных сил" (КПВС) для участия в выборах 2023 года. Президентскую кампанию он вел под лозунгом "Теперь моя очередь". Действовавший президент Нигерии Бухари, который уже не имел конституционного права выставлять свою кандидатуру, поддержал Тинубу.

В своей предвыборной программе Тинубу обещал положить конец деятельности в стране исламистских террористических группировок, а также обеспечить ускоренный экономический рост на уровне 6-10% ВВП ежегодно. Тинубу также обещал прекратить государственное субсидирование цен на бензин, ввести свободный плавающий курс национальной валюты - найры, стимулировать увеличение добычи нефти в четыре раза - до 4 млн баррелей в сутки - к 2030 году и природного газа на 20% к 2027 году, развивать информационно-коммуникационные технологии.

Президентские выборы состоялись в Нигерии 25 февраля, в них приняли участие 18 кандидатов. Действующего президента страны Мухаммаду Бухари среди них не было. Избирком объявил 1 марта, что на выборах победил кандидат от правящей партии КПВС Тинубу, набравший 8,7 млн голосов (37%). В голосовании приняли участие 28% от общего числа зарегистрированных избирателей (около 90 млн человек).

Четыре кандидата от оппозиции подали 21 марта в суд иски, требуя пересмотра результатов выборов. Они утверждают, что голосование сопровождалось фальсификацией и манипулированием. Процесс рассмотрения исков не помешал нынешней инаугурации и вступления Тинубу в должность президента Нигерии на предстоящие четыре года.