Дело о попытке похищения сына премьер-министра Армении направили в суд

Газета "Армянское время", которая принадлежит семье главы армянского кабмина, сообщала, что злоумышленники заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть из нее во время остановки

ЕРЕВАН, 29 мая. /ТАСС/. Следственный комитет Армении завершил предварительное расследование дела о попытке похищения сына премьер-министра республики Никола Пашиняна Ашота и направил материалы в суд. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил адвокат Овсеп Саркисян, который представляет интересы обвиняемой по этому делу Гаяне Акопян.

"Следственный орган в короткие сроки завершил расследование данного дела и направил его в суд", - отметил он.

18 мая газета "Армянское время", которая принадлежит семье главы армянского кабмина, сообщила, что члены организации "Зов сыновей", куда входят родители погибших в Нагорном Карабахе солдат, попытались похитить сына премьер-министра Армении. По информации газеты, злоумышленники заставили его сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть из нее во время остановки. В организации "Зов сыновей" на запрос ТАСС заявили, что попытки похищения не было, а произошла драка.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о попытке похищения.