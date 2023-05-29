В Швейцарии заявили, что Гросси представит в ООН принципы обеспечения безопасности на ЗАЭС

Страна рассматривает безопасность этой АЭС в регионах конфликтов как "серьезную проблему"

ЖЕНЕВА, 29 мая. /ТАСС/. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси представит на заседании Совета Безопасности ООН 30 мая принципы, позволяющие гарантировать безопасность на Запорожской АЭС. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении Федерального совета (правительства) Швейцарии.

Швейцария в мае председательствует в Совбезе ООН. Заседание по ЗАЭС будет проходить под председательством главы швейцарского МИД Иньяцио Кассиса. На нем будут присутствовать представители Украины, отметило правительство. "Гросси 30 мая отправится в Совет Безопасности, чтобы представить принципы, позволяющие гарантировать безопасность станции", - подчеркнули в Берне, добавив, что цель заседания Совбеза состоит в "поощрении заинтересованных сторон к соблюдению принципов ядерной безопасности МАГАТЭ, чтобы снизить риск ядерной катастрофы на Запорожской АЭС".

Федеральный совет отметил, что Швейцария рассматривает безопасность АЭС в регионах конфликтов как "серьезную проблему". В связи с этим Кассис "в течение нескольких месяцев находился в тесном контакте" с Гросси по вопросам безопасности ЗАЭС.

"Консультируясь с другими членами Совета Безопасности ООН и посредством прямых контактов по различным дипломатическим каналам в течение последних нескольких недель, Швейцария работала над тем, чтобы Россия и Украина рассмотрели принципы МАГАТЭ в Совете", - констатировали в Берне.

Заседание Совбеза ООН по обеспечению безопасности Запорожской АЭС запланирован на 15:00 по времени Восточного побережья США (22:00 мск).