Совет ЕС сообщил, что Турция приглашена на саммит Европейского политического сообщества

В пресс-службе при этом добавили, что эта страна сама выбирает уровень своего представительства

БРЮССЕЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Анкара приглашена на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе 1 июня, однако участие в нем президента Реджепа Тайипа Эрдогана должны подтвердить турецкие власти. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Совета ЕС.

"Турция является членом ЕПС и, конечно, приглашена на саммит в Кишиневе. Однако уровень своего представительства эта страна выбирает сама, потому ответ на вопрос, станет ли саммит Европейского политического сообщества местом первого визита президента Эрдогана после выборов, должны дать турецкие власти", - отметили в пресс-службе.

Эрдоган представлял Турцию на первом саммите ЕПС в Праге 6 октября прошлого года.

Как сообщил в понедельник в Анкаре официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, Эрдоган может отойти от традиции совершения первых после выборов зарубежных визитов в Азербайджан и на Северный Кипр и посетить саммит ЕПС в Молдавии.

Первый зарубежный визит избранного президента считается знаковым с точки зрения обозначения приоритетов его будущей внешней политики. По оценкам некоторых европейских экспертов, поездка на саммит ЕПС позволила бы смягчить восприятие на Западе жесткой антиамериканской риторики Эрдогана в период предвыборной кампании. Одновременно для турецких избирателей визит в Кишинев не выглядит как прозападный шаг в отличие, например, от визита в Брюссель, указывают аналитики.

Европейское политическое сообщество было создано по инициативе Франции в 2022 году. Предполагается, что участие в этом формате заменит перспективу членства в ЕС тем странам, которые Брюссель стремится втянуть в свою орбиту, но не готов мотивировать возможностью вступления в Евросоюз. В ЕПС входят 27 стран ЕС, Великобритания и 19 не входящих в сообщество стран Европы и Северной Африки.