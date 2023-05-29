Глава генштаба Чехии не исключил вероятность войны НАТО с Россией

Карел Ржехка считает такой сценарий худшим в нынешней ситуации

ПРАГА, 29 мая. /ТАСС/. Начальник генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Чехии Карел Ржехка считает вероятность войны между НАТО и Россией худшим сценарием в нынешней ситуации, но не исключает его. Об этом сообщил в понедельник новостной портал novinky.cz.

"Война между РФ и Североатлантическим альянсом, что нам [представляется] как самый плохой сценарий, не является невозможной. [Она] возможна", - привел портал слова Ржехки, которые он произнес в понедельник на конференции "Внутренняя безопасность и устойчивость государства" в нижней палате парламента Чехии.

Чешские ВС, по его словам, стараются подготовиться к потенциальному интенсивному конфликту с технически высокоразвитым противником в лице РФ, так как "Россия сейчас находится на траектории конфликта с [Североатлантическим] альянсом". Республика, исходя из обязательств перед НАТО, должна была бы активно, по словам начальника генштаба, участвовать в противостоянии с потенциальным противником.

Ржехка призвал, учитывая ситуацию на Украине, укрепить национальную безопасность и, в частности, как можно скорее преодолеть зависимость от поставок российских энергоносителей. Он предостерег участников конференции также от угрозы зависимости республики от Китая в сфере телекоммуникаций, сообщил портал.