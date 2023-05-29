Си Цзиньпин предложил Эрдогану развивать стратегическое сотрудничество КНР и Турции

Китайский лидер поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы Турции

ПЕКИН, 29 мая. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции и предложил ему сообща продвигать стратегическое сотрудничество между двумя странами. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Я готов прилагать с вами совместные усилия <...> для стимулирования устойчивого, стабильного и здорового развития китайско-турецкого стратегического сотрудничества", - приводит телеканал слова Си Цзиньпина, направившего Эрдогану поздравительную телеграмму.

Как уточнил председатель КНР, он уделяет большое внимание контактам с Анкарой и намерен путем совместных усилий укреплять взаимодействие, которое опирается на обоюдную поддержку и взаимопонимание при решении вопросов, касающихся ключевых интересов Китая и Турции. Си Цзиньпин также выразил удовлетворение в связи с успешным развитием китайско-турецких отношений по всем направлениям двустороннего сотрудничества.

В Турции прошли президентские выборы. Высший избирательный совет (ЦИК) страны признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана во втором туре. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получил 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,86%.