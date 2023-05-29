В Тбилиси заявили, что Грузия останется одна в случае конфликта с Россией, как и Украина

Спикер парламента республики Шалва Папуашвили объяснил, почему Тбилиси не планирует присоединяться к санкциям против Москвы

ТБИЛИСИ, 29 мая. /ТАСС/. Грузия в случае вооруженного конфликта с Россией останется одна и за нее воевать никто не будет, как и за Украину. Об этом в понедельник заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили в интервью грузинской газете "Квирис палитра", объясняя, почему Тбилиси не планирует присоединяться к санкциям против Москвы.

По его словам, в случае вооруженного конфликта с РФ "никто не будет воевать" на стороне Грузии. "Мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него. Максимум, что может сделать Запад, так это поставить оружие. Они оружие-то поставляют, однако на украинской земле льется кровь лишь украинцев", - сказал Папуашвили.

Председатель парламента добавил, что после конфликта с Россией в 2008 году Запад не ввел санкции против РФ, наоборот, было заявлено о политике перезагрузки с Москвой. Более того, Грузии после 2008 года запретили покупать вооружение.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая 26 мая на мероприятии по случаю Дня независимости, раскритиковала власти республики за то, что те якобы пугают грузинское общество вероятной войной в случае полномасштабной поддержки Украины.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года объявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. Потом эту позицию он неоднократно подтверждал. Президент Украины Владимир Зеленский больше года назад отозвал посла из Тбилиси за "неморальную позицию" грузинских властей в вопросе санкций.