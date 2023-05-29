СМИ: сербы передали представителям НАТО в Косове и Метохии свои требования

По сведениям портала Kosovo Online, они требуют, чтобы незаконные градоначальники подали в отставку, а представители полиции непризнанного Косова покинули административные здания муниципалитетов Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич

БЕЛГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Председатель партии "Сербский список" Горан Ракич передал представителям Международных сил безопасности под эгидой НАТО (KFOR) требования сербского населения, собравшегося перед административными зданиями на севере Косова и Метохии. Об этом в понедельник сообщил портал Kosovo Online.

По его информации, требований у сербов, живущих в муниципалитетах на севере Косова и Метохии, всего два: незаконные градоначальники должны подать в отставку и идти "управлять своими семьями", а представители полиции непризнанного Косова должны покинуть административные здания муниципалитетов Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич.

Ранее в понедельник силы KFOR, экипированные для разгона демонстраций, заблокировали подходы к зданиям городских администраций на севере Косова и Метохии в муниципалитетах Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. В качестве подкрепления с ними находятся представители полиции и специальных подразделений непризнанного Косова. Возле кордонов начали собираться граждане, требующие пропустить их на работу и вывести приштинскую полицию из административных сербских зданий. В итоге граждане предприняли попытку прорваться через кордоны, силы KFOR пропустили сербов, а полиция непризнанного Косова распылила в их сторону слезоточивый газ.

Ситуация в четырех сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, несмотря на сопротивление местных жителей. Сообщалось о сиренах в городах, перебоях в работе мобильной связи, а также применении со стороны полиции Косова светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные СМИ сообщали о поджоге полицейского автомобиля в муниципалитете Звечан и прибытии на место событий колонны бронетехники. В ответ на действия самопровозглашенных косовских властей Белград привел Вооруженные силы Сербии в состояние повышенной боевой готовности и перебросил армейские подразделения к административной границе с краем.

Приштина настаивает на вступлении в должности глав муниципалитетов, избранных по итогам голосования при бойкоте сербского большинства на севере Косова и Метохии. Выборы в органы самоуправления в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северна-Митровица прошли 23 апреля. Выборы бойкотировали представители "Сербского списка", который представляет интересы сербов в крае, из-за невыполнения Приштиной ее обязательств. В результате явка составила 3,47% из-за бойкота сербского населения. Правом голоса воспользовались 1 566 албанцев и 13 сербов из 45 095 избирателей.