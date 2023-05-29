В Кишиневе перенесли мероприятия ко Дню защиты детей из-за саммита ЕС

В целях безопасности в городе ограничат передвижение, а также закроют над ним воздушное пространство

КИШИНЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Власти Кишинева перенесли праздничные мероприятия ко Дню защиты детей из-за саммита Европейского политического сообщества. Об этом в понедельник на заседании в мэрии сообщил мэр Кишинева Иван Чебан.

"К сожалению, в этом году 1 июня мы не сможем провести мероприятия ко Дню защиты детей. Это связано с мерами безопасности, которые предпринимаются в контексте саммита Европейского политического сообщества. Кишинев будет практически парализован в эти дни, возникнут ситуации, когда невозможно будет попасть в ту или иную часть города", - сказал градоначальник. По его словам, праздничный концерт для детей перенесен на 2 июня, другие мероприятия пройдут в выходные дни.

Саммит Европейского политического сообщества пройдет на винодельне "Замок Мими" недалеко от молдавской столицы. При этом жителей некоторых населенных пунктов, включая Кишинев, предупредили об ограничении на передвижение. В связи с высокими мерами безопасности также закроют воздушное пространство над молдавской столицей.